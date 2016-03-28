中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    19:32, 28 三月 2016 | GMT +6

    盘点全球最美20座灯塔 （组图）

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳3月28日电 哈萨克斯坦网站massaget.kz日前评选出了全球最美的20座灯塔。

    灯塔，是位于海岸、港口或河道，用以指引船只方向的建筑物。

    灯塔大部分都类似塔的形状，透过塔顶的透镜系统，将光芒射向海面照明。

    在电力未普及的时候，灯塔常以火作为光源。
    从前原始的导航设备中，是在小山或峭壁顶部点燃火焰照明（参见烽火台）。由于现代的导航设备已经非常先进，人为操作的灯塔数量大大减少，全世界只剩下1,500个依然操作的灯塔。
    灯塔常用来标志危险的海岸、险要的沙洲或暗礁以及通往港嘴的航道。

    美国Whiteford铸铁灯塔

    杜小Minou航标灯,布雷斯特,法国

    冰冻的圣约瑟夫北码头灯塔,密歇根州,美国

    葡萄牙的波尔图

    维多利亚海滩灯塔(建于1926年),美国加州

    阿斯图里亚斯,Viavelez西班牙

    德国石勒

    Talacre灯塔,英国威尔士

    安德罗斯岛岛,希腊

    圣埃斯特万·德·Pravia西班牙

    霍,安格尔西岛,威尔士

    灯塔在贝格尔号通道,阿根廷和智利

    灯塔的Fastnet岩石,爱尔兰

    奥斯坦德兰格内尔灯塔,比利时

    鲟鱼湾,威斯康辛州,美国

    坎塔布里亚、西班牙桑坦德银行

    Stangholmen Lysekil,瑞典

    圣玛丽的灯塔,诱饵岛,英国

    Kermorvan灯塔、布列塔尼、法国

    纽黑文防波堤灯塔,英国东苏塞克斯

    标签:
    文化 娱乐 历史 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!