盘点全球最美20座灯塔 （组图）

哈通社阿斯塔纳3月28日电 哈萨克斯坦网站massaget.kz日前评选出了全球最美的20座灯塔。

灯塔，是位于海岸、港口或河道，用以指引船只方向的建筑物。

灯塔大部分都类似塔的形状，透过塔顶的透镜系统，将光芒射向海面照明。

在电力未普及的时候，灯塔常以火作为光源。

从前原始的导航设备中，是在小山或峭壁顶部点燃火焰照明（参见烽火台）。由于现代的导航设备已经非常先进，人为操作的灯塔数量大大减少，全世界只剩下1,500个依然操作的灯塔。

灯塔常用来标志危险的海岸、险要的沙洲或暗礁以及通往港嘴的航道。



美国Whiteford铸铁灯塔



杜小Minou航标灯,布雷斯特,法国



冰冻的圣约瑟夫北码头灯塔,密歇根州,美国



葡萄牙的波尔图



维多利亚海滩灯塔(建于1926年),美国加州



阿斯图里亚斯,Viavelez西班牙



德国石勒



Talacre灯塔,英国威尔士



安德罗斯岛岛,希腊



圣埃斯特万·德·Pravia西班牙



霍,安格尔西岛,威尔士



灯塔在贝格尔号通道,阿根廷和智利



灯塔的Fastnet岩石,爱尔兰



奥斯坦德兰格内尔灯塔,比利时



鲟鱼湾,威斯康辛州,美国



坎塔布里亚、西班牙桑坦德银行



Stangholmen Lysekil,瑞典



圣玛丽的灯塔,诱饵岛,英国



Kermorvan灯塔、布列塔尼、法国



纽黑文防波堤灯塔,英国东苏塞克斯