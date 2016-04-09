俄总理谈及纳卡冲突：需要尽快重返最近20年建立的谈判机制

哈通社阿斯塔纳4月9日电 据俄罗斯卫星网消息，俄罗斯总理德米特里·梅德韦杰夫表示，纳卡冲突已经持续多年，已经拥有解决问题的机制和形式，现在建立新的方式很危险，需要返回"最近20年建立的谈判桌"开始进行协商。

梅德韦杰夫对记者说："对我来说至关重要的是在与亚美尼亚和阿塞拜疆同仁会谈期间，我没有听到有任何一位总统、国家领导人和总理认为武力和使冲突升级是解决冲突的唯一方式。而是相反。"



他还表示："各方都表示，解决这个非常复杂冲突的方式应通过谈判，并且没有保持停火以及将停火转变为长期和平的替代方案。"



梅德韦杰夫说："主要的是，我现得知双方的领导层愿意最大程度上的维持停火，努力在谈判桌前调解现有的分歧、冲突以及前不久发生事件带来的所有不良影响。"



俄总理说："纳卡问题，很遗憾，从1994年就开始了，有机制、形式、提议以及小组来处理该冲突。现在最主要的是，我们这些年来建立的一切能够完全发挥作用。"



他还表示："现在建立任何新的形式都非常危险，因为这样做会使工作陷入瘫痪。我认为，需要尽快返回最近20年建立起来的谈判桌。"







来源：俄罗斯卫星网