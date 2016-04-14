"上海五国"边境地区军事信任协定签署 20 周年国际研讨会在北京召开（图）

哈通社北京4月14日电（记者萨德克•阿克加诺夫） "上海五国边境地区军事信任协定签署 20 周年国际研讨会"13日在北京召开。

来自哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦等"上海五国"，以及上海合作组织的120多位外交官、学者出席会议。哈萨克斯坦常驻上合组织代表叶力克•阿西莫夫出席开幕式并致辞。

1996年4月，哈萨克斯坦、俄罗斯、中国、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦五国谈判协商解决历史遗留边界问题的同时，签署了《关于在边境地区加强军事领域信任的协定》。1997年4月，五国在莫斯科签署《关于在边境地区裁减军事力量的协定》。"两个协定"的签署，顺利推动解决了历史遗留的边界问题，使五国能专注于国内发展，并推动了地区的合作、稳定与繁荣。



阿西莫夫说："‘上海五国'所签署的协定，无疑是世界外交史上新的创举，协定对巩固五国边境安全起到了重要的作用，五国对边境安全表现得更加从容自信。前不久，第四届核安全峰会通过了哈萨克斯坦提交的题为《和平与二十一世纪》的文件。文件明确指出了核试验和战争给人类带来的灾难，强调了建立无核武器世界的重要性。"



他提醒说，哈萨克斯坦是少数几个人员与环境因为核试验遭到破坏最严重的国家之一，并成为世界上第一个自愿放弃核武器的国家。在哈萨克斯坦的倡议下，2009年12月，联合国大会第六十四届会议一致通过第64/35号决议，宣布8月29日为禁止核试验国际日。



研讨会由中国国际问题研究院、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中国领土主权与海洋权益协同创新中心（武汉大学）联合主办。（编译：金桥）













