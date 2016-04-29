瑞信公布全球军力20强

最近，瑞士信贷发表的一份关于全球化的报告显示，尽管经过了裁军和军费削减，美军仍是世界上最强大的超级军事大国。

美军的实力在世界军队20强排行榜上稳居榜首，并遥遥领先于各国。俄罗斯和中国军队是最接近美国的对手。加拿大则在榜单上垫底。

瑞士信贷的报告也承认，要比较各国军事实力有一定的难度。报告采取了六个加权变量作为参照指标，以最后评分确定各国军队的排序。

以下是报告中的六个参数及其权重分配：现役军人数量（占5%），坦克数量（10%），武装直升机数量（15%），战机数量（20%），航母数量（25%），以及潜艇数量（25%）。

决定排名的是纯量化因素，并不一定反映出实际武器装备质量和武装人员的训练水平。因此，榜单上部分国家的排名也许出乎意料。

第1位 美国







军费预算：6010亿美元

现役军人：140万人

坦克：8848辆

战机：13892架

潜艇：72艘

尽管美国政府缩减了财政预算并减少各种开支，瑞信报告指出，美国国防开支仍然超过排在其后的九个国家的总和。

在常规军事实力上，美国最大的优势在于它的十艘航母。正在建造其第三艘航母的印度是世界上拥有第二多航母的国家。

美军足以傲视他国的优势还在于它拥有最多数量的战机，海军拥有尖端武器磁轨炮，还有规模庞大、训练有素的战斗人员。此排名尚未计算美国的世界第一大核武器库。

第2位 俄罗斯





军费预算：845亿美元

现役军人：76.6055万人

坦克：15398辆

战机：3429架

潜艇：55艘

俄罗斯无疑是世界第二军事强国。俄罗斯坦克部队规模居世界第一；战机数居世界第二，仅次于美国；潜艇居世界第三，仅次于美、中两国。

克里姆林宫的军费开支比2008年增加了约1/3，未来三年预计还会增长44%。俄罗斯还通过向叙利亚派遣部队展示了其海外军力投送能力。

第3位 中国大陆





军费预算：2160亿美元

现役军人：233.3万人

坦克：9150辆

战机：2860架

潜艇：67艘

中国军队的规模和实力在过去几十年经历了快速提升。仅以人数计算，中国军队居世界第一位。坦克数居世界第二，仅次于俄罗斯。潜艇数居世界第二，仅次于美国。

中国的军事现代化步伐非常迅捷，目前它正在研发一系列有可能改变实力格局的军事技术，包括弹道导弹和第五代战斗机。

第4位 日本





军费预算：416亿美元

现役军人：24.7173万人

坦克：678辆

战机：1613架

潜艇：16艘

日本军队在绝对数量上规模不大，然而其武器装备非常优良。

根据瑞信的报告，日本的潜艇数量居世界第四位。它还拥有四艘航母，尽管上面只配备了武装直升机。

日本的武装直升机排在中、俄、美三国之后，居世界第四位。

第5位 印度





军费预算：500亿美元

现役军人：132.5万人

坦克：6464辆

战机：1905架

潜艇：15艘

印军是全球最大的武装力量之一，人员数仅次于中美两国，坦克和战机数仅次于美、中、俄三国。

印度还拥有核武器。预计到2020年印度军费开支将上升到世界第四位。

第6位 法国





军费开支：623亿美元

现役军人：20.2761万人

坦克：423辆

战机：1264架

潜艇：10艘

法军相对规模也较小，但训练精良、专业度高，且其军力投送能力较强。

法国拥有几乎全新的戴高乐号航母，法国常年在非洲各地部署武力，帮助当地政府维持稳定、打击极端势力等。

第7位 韩国





军费预算：623亿美元

现役军人：62.4465万人

坦克 ：2381辆

战机：1412架

潜艇：13艘

迫于朝鲜武装侵略的威胁，韩国不得不保持强大的国防力量。考虑到现实压力，韩国拥有相当数量的潜艇、武装直升机和现役部队。

韩国还拥有大量坦克，其空军规模居世界第六位。

第8位 意大利





军费预算：340亿美元

现役军人：32万人

坦克：586辆

战机：760架

潜艇：6艘

意大利军队在瑞信报告中排名靠前，主要由于其拥有两艘现役航母，再加上规模可观的潜艇和武装直升机，这些综合起来大幅提升了意大利军队的排名。

第9位 英国





军费预算：605亿美元

现役军人：14.698万人

坦克：407辆

战机：936架

潜艇：10艘

尽管英国计划在2010年至2018年期间裁军20%，其全球军力投送能力仍然举足轻重。

英国皇家海军正打算在2020年让飞行甲板面积为4.5英亩（约合1.82公顷）的伊丽莎白女王号航母服役，她将搭载40架F-35B型联合攻击战斗机在世界各地执行任务。

第10位 土耳其





军费预算：182亿美元

现役军人：41.05万人

坦克：3778辆

战机：1020架

潜艇：13艘

土军是地中海东岸最强大的军队。尽管土耳其不拥有航母，但就潜艇数量而言，瑞信排行榜上仅有五个国家超过它。

此外，土耳其的坦克装备相当有实力，战机和武装直升机架次也位居前列。

土耳其还是新型F-35战机开发项目的忠实成员。

第11位 巴基斯坦





军费预算：70亿美元

现役军人：61.7万人

坦克：2924辆

战机：914架

潜艇：8艘

巴基斯坦军队现役战斗人员数居世界前列。瑞信报告对该国的坦克、战机和武装直升机数量评分均较高。

而且，据信巴基斯坦正迅速发展核武器，在未来十年有可能成为世界第三大核武器强国。

第12位 埃及







军费预算：44亿美元

现役军人：46.85万人

坦克：4624辆

战机：1107架

潜艇：4艘

埃及军队是中东地区最古老也是最强的武装部队。它获得了美国大量资助，坦克装备位居世界第五。埃及拥有1000多辆M1A1艾伯拉姆斯型坦克，许多辆还蹲在仓库未开封条。

埃及还拥有规模可观的战斗机部队。

第13位 中国台湾地区





军费预算：107亿美元

现役军人：29万人

坦克：2005辆

战机：804架

潜艇：4艘

台湾十分注重发展军事防御力量。该地区拥有的武装直升机规模位于第五位，战机和坦克数量也不少。

第14位 以色列





军费预算：170亿美元

现役军人：16万人

坦克：4170辆

战机：684架

潜艇：5艘

从绝对数量看，以色列军队规模很小，但该国实行义务兵役制度，国民中很大部分人可以随时入伍。由于历史上长期处于敌对邻国的包围之中，以色列也保有数量庞大的坦克、战机和武装直升机。

在军事质量上，以色列也具有优势，它拥有系列间谍卫星、最先进的喷气战斗机、高科技武装无人机以及核武器。

第15位 澳大利亚





军费预算：261亿美元

现役军人：5.8万人

坦克：59辆

战机：408架

潜艇：6艘

澳大利亚军队规模相对较小，在瑞信的报告中其现役军人数和坦克数量在排行榜上都是最末位。在战机数量上也几乎垫底。

但澳大利亚由于拥有较多的武装直升机和潜艇得以位居排行榜前列。

第16位 泰国





军费预算：53.9亿美元

现役军人：30.6万人

坦克：722辆

战机：573架

潜艇：0

泰国自2014年5月军事政变后一直由军人所控制。军队在维持泰国的国家统一中起到关键作用。在瑞信的榜单上，泰国因武装部队人数、坦克数量和拥有一艘航母而赢得较高的分数。

但尽管泰国有一艘航母，却没有相应的战机群与之匹配。

第17位 波兰





军费预算：94亿美元

现役军人：12万人

坦克：1009辆

战机：467架

潜艇：5艘

波兰在榜单上稍稍超过德国，这归功于其略多的坦克数量和潜艇数量。为了应对俄罗斯占领克里米亚和乌克兰危机局势，波兰也大幅度增加了军费开支。

第18位 德国





军费预算：402亿美元

现役军人：17.9046万人

坦克：408辆

战机：663架

潜艇：4艘

德国军队在榜单中排名如此靠后，原因是缺乏军力投送的平台。德军没有航母，潜艇数量少，因此按照瑞信的评分方法无法获得较高排名。

但是德国也拥有数量可观的武装直升机。最近德国开始考虑向东欧的北约成员国提供军事支援。

第19位 印尼





军费预算：69亿美元

现役军人：47.6万人

坦克：468辆

战机：405架

潜艇：2艘

印尼军队排在加拿大之前，是因为部队人数和坦克数量得分略高。然而，印尼也不拥有航母，仅有很少战机和潜艇，这都拉低了它的整体评分。

第20位 加拿大





军费预算：157亿美元

现役军人：9.2万人

坦克：181辆

战机：420架

潜艇：4艘

加拿大在榜单垫底的原因是现役武装人员数量很少、没有航母和武装直升机，坦克、潜艇数量也很少。但是加拿大一直参与美国在阿富汗和伊拉克的武装行动，并且是北约的成员国。

此外，加拿大还是美国F-35新型战机项目的合作伙伴，尽管去年10月加拿大大选后，购买这种战机的方案可能会遭到拒绝。

来源：界面新闻