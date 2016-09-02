研究者：未来亚洲非洲可能有20亿人感染寨卡病毒

哈通社阿斯塔纳9月2日电 据BBC消息，科学家们在《柳叶刀感染性疾病杂志》发表报告称，未来亚洲和非洲，将有20亿人有感染寨卡病毒的风险。

研究者表示，印度、印度尼西亚和尼日利亚是最易感染的地区。

科学家用旅行者人数来帮助他们实现模型中的预测。

但他们也表示有些地区已有该病毒的免疫，这可能降低感染风险。

该研究团队由牛津大学、加拿大多伦多大学和伦敦热带卫生与医学院组成。团队称，"大量"人口居住在很难防控、检测和治疗寨卡病毒的环境中。

该团队研究了影响寨卡病毒传播的以下因素：从南美的寨卡感染区旅行至非洲和亚洲的人数；可传播该病毒的蚊子的存在；用气候来衡量某地区是否处于寨卡爆发的高危区。

研究者在报告中表示，因缺乏医疗资源，菲律宾、越南、巴基斯坦和孟加拉国将可能成为寨卡的高发区。



寨卡扩散

目前寨卡在超过65个国家和地区传播。该病毒通过蚊子叮咬传播，近期病毒传到了非洲。



尚不清楚是哪一种蚊子在传播寨卡病毒





2015年，巴西的新生儿出现头小等症状，这被认为和寨卡病毒有关。

但研究者也表示还有很多未知因素影响传播。比如具体哪一种蚊子传播该病毒，和已经爆发过病毒的区域是否对该病毒就有抵抗力。

专家称，随着人们在美洲和世界其它地区的迁徙，夏季是寨卡传播的高峰期。

而夏季的高温同样也意味传播病毒的蚊子可以活得更长。



"实地研究"

诺丁汉大学教授鲍尔（Jonathan Ball）表示："寨卡病毒在非洲和亚洲某些地区潜伏很多年，该地区的很多人口可能已经有免疫力。"





他补充到，找到未来哪些国家可能会被感染的唯一办法就是"做实地研究"。



这需要找出易受感染的人群和了解哪类蚊子传播该病毒。



鲍尔称："寨卡的传播提醒我们全球医疗卫生资源的不均衡，也只有解决了这些问题，将来我们才有能力抵御其它病毒的传播。"