黑客公布第六批禁药豁免名单 20名运动员上榜

哈通社阿斯塔纳10月4日电 据新华社消息，网络黑客组织"奇幻熊"刚刚公布了第六批获得世界反兴奋剂机构"治疗用药豁免权"的运动员名单，包括福原爱、英国里约奥运铁人三项冠军布朗利、澳大利亚游泳名将西博姆和3名美国运动员在内的14个国家和地区的20名运动员榜上有名。

"奇幻熊"在上个月入侵了世界反兴奋剂机构的数据库，获得了一系列有关世界各国和地区运动员获得治疗用药豁免权的资料，此后这个网络黑客组织便开始分批解密，美国网球名将威廉姆斯姐妹、英国自行车名将威金斯和弗鲁姆，西班牙网球名将纳达尔是前五批名单中比较引人关注的几位。

根据"奇幻熊"网站于当地时间10月3日公布的最新一份解密，福原爱在今年5月18日至6月17日期间曾在国际乒联的许可下获得了禁药泼尼松龙的"治疗用药豁免权"。而在里约奥运会上为日本夺得女子200米蛙泳冠军的金藤理绘也在这份名单上，她在2008年5月至2009年5月被允许使用三种治疗用的禁药。





在里约奥运会上为英国勇夺男子铁人三项金牌的布朗利被曝在2013年10月获得了乙酰唑胺的治疗用药豁免权。布朗利在其个人的社交媒体推特上表示，他当时是在攀登乞力马扎罗山时因为有了高山反应才申请了用药豁免，在他的运动生涯中也只获得了这一次治疗用药豁免权。

美国运动员在这份名单中有3人，分别是里约奥运会女子佩剑铜牌获得者阿克萨米特，在里约和大威配合拿到网球混双银牌的拉姆，以及网球运动员贝克尔。

澳大利亚则有女子游泳名将西博姆出现在这份名单中，她曾在伦敦奥运会的100米仰泳预赛中打破奥运会纪录，并最终夺银。

此外，为法国在伦敦奥运会上拿到男子4×100米自由泳接力金牌的吉洛，以及来自德国、加拿大、瑞典、新西兰、巴西、阿根廷、哥伦比亚、委内瑞拉和南非的一些运动员也出现在这份名单上。（编辑：木合塔尔·木拉提）