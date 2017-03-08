俄莫斯科州将扑杀近20万只家禽

哈通社阿斯塔纳--俄罗斯莫斯科州为防止该州北部暴发的H5N8型禽流感疫情蔓延，决定扑杀疫点周边区域内总计19万8000只鸡和其他家禽。

新华社引述塔斯社的报道说，自本月1日起，位于莫斯科州谢尓吉耶沃－波萨茨基行政区的桦树林村开始有鸡陆续死亡。随后该村内隶属于俄"接班人"养殖公司的一家饲养场连续四天共有1万1000只鸡死亡。在桦树林村疫点与家禽接触较多的七个人已接受了禽流感病毒检测，结果显示他们没有感染该病毒。



莫斯科州动物防疫部门接获报告后立即在疫点附近设立防疫指挥部，提取病鸡样本送往俄联邦动植物检验检疫局下属实验室检测，并于4日开始对疫点周边地区实施为期10天的防疫隔离，追查家禽外销情况，监控农产品运输。俄联邦动植物检验检疫局6日宣布，初步检测显示，引发此次疫情的可能是H5N8型禽流感病毒。



莫斯科州卫生局局长马尔科夫7日说，导致上述疫情的禽流感病毒对人体危害较低。



莫斯科州农业局局长拉津7日对媒体说，目前该州禽流感疫情处于可防可控状态，防疫药品和器材已调配充足，免疫消毒、防止疫区家禽外运等措施已实施到位。