韩媒：韩亲信门涉案人崔顺实一审被判20年

哈通社/阿斯塔纳/2月13日 -- 据韩联社报道，韩国首尔中央地方法院13日下午对亲信门涉案人崔顺实作出一审宣判，判处其有期徒刑20年，罚款180亿韩元（约合人民币1.05亿元）。

青瓦台前首席秘书安钟范的多项受贿嫌疑也被认定有罪，被判处有期徒刑6年，并处1亿韩元的罚金刑。至于安钟范的业务手册，法院认定其具有证据能力，将其视为认定崔顺实罪名成立的间接证据。

法院判处涉嫌行贿的乐天集团会长辛东彬有期徒刑2年零6个月，追缴贿赂案涉案金额70亿韩元。法院认为，为了加强其个人在乐天集团内的支配权，听从作为国家经济政策最终决策人总统的要求行贿，换取免税经营权，存在不正当请托关系，辛东彬当庭被捕。

法院还判定崔顺实与前总统朴槿惠在相当多的指控中构成共谋关系，在Mir和K体育基金会筹资问题上，法院认为双方共谋，滥用总统职权强迫企业出资。对于崔顺实从三星电子副会长李在镕处实际接受或承诺接受的433亿韩元金额中，法院只认定了其中的72.9亿韩元属于贿赂。

此外，法院还判定崔顺实向SK集团会长崔泰源索贿89亿韩元及向KT、现代汽车、浦项制铁、韩国观光公社分公司施压，要求对其本人或其友人运营的公司给予特殊照顾的多数指控成立。