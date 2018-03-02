哈通社/阿斯塔纳/3月2日-哈萨克旅游国有公司（«Kazakh Tourism» ҰК）执行总裁拉希德•库泽穆巴耶夫表示，天山山脉的一座高峰将被予名为"阿斯塔纳20周年"的美名。

他在我国外交部举行的与驻哈外交使团代表见面会上说："阿斯塔纳20周年纪念来临之际，我们即将开展一些有趣的合作项目。例如，在一些有意义的地区举行6场探险活动，这些地区为阿尔泰、曼格斯套、吾勒套、准噶尔阿拉套以及丝绸之路。"



据他介绍，每个项目计划举行约12天左右。



"我们将吸引一批外国博主及旅行社。同时，在你们的帮助下，希望尽可能扩大和宣传此次探险活动，"他说。



同时，哈萨克旅游国有公司还向外交使团介绍了另一个称为 "20座山脉"的项目。



"如你们所知，哈萨克斯坦有许多秀丽的山脉。有中部的天山、伊犁山、准格尔阿拉套，阿尔泰山脉等。因此，我们计划举行20项探险活动，最终集合于天山中部的一座高峰，并给予它‘阿斯塔纳20周年'的称号。"他说。



此外，阿斯塔纳20周年庆典期间，还将举办一项非常有趣的名为"游牧民世界"的活动，居住在欧亚大陆地区的突厥人民代表都可参加此项目。



库泽穆巴耶夫说："我们还将邀请来自匈牙利、保加利亚、土耳其和其他国家的代表参加该活动。 活动期间，会介绍欧亚游牧民族的文化、传统和菜肴等。 该活动将于6月下旬及7月上旬举行。 预计有来自10多个国家的约300名参与者将前来参加活动。"



【编译：达娜】