外长邀请外商参加首都20周年庆典

哈通社/阿斯塔纳/4月11日-哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫在首届致力于哈萨克斯坦投资环境的国际商业论坛上邀请外国领事馆和商界代表一同庆祝阿斯塔纳的20周年庆典。

"今年，哈萨克斯坦将举行多个国际活动。我在这里邀请你们一同庆祝阿斯塔纳的20周年庆典。此外，我国今年夏天还将举办国际投资者论坛和伊斯兰投资论坛等活动。同时，阿斯塔纳国际金融中心的官方开业典礼也将于7月举行。"部长说。



部长还提到了哈萨克斯坦的外商直接投资有所增加，并表示愿意协助有困难的外国投资者。



"哈萨克斯坦的私营部门没什么严重的问题。目前，商业环境正在飞速发展。我从投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克那里获悉，2018年前期，哈萨克斯坦外商直接投资总额增长了40％。因此，如果你在实施各种投资项目方面遇到任何困难，可以寻求外交部和其他政府机构的帮助，或联系国家领事馆以及其他商业社团组织等。" 阿布德拉赫曼诺夫说。



值得一提的是，1994年7月6日，哈萨克斯坦最高议会通过迁都决议；1997年12月10日，阿克莫拉市正式取代阿拉木图，成为共和国首都；1998年5月6日，阿克莫拉更名为阿斯塔纳。















【编译：达娜】