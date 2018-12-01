联合国秘书长：20国集团会议是恢复国际信任的重要论坛

哈通社/阿斯塔纳/12月1日 -- 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯在布宜诺斯艾利斯举行的20国集团会议开始时的新闻发布会上表示，这次会议是一个重要的论坛，他指出目前国际社月会缺乏信任并存在着高度的对抗。

古特雷斯说，除了国家间的不信任以及所存在的对抗和升级的风险，各国人民和世界各地的机构之间缺乏信任，无论是在国家层面--以政府和议会的形式--还是在国际层面；因为全球化将世界分为赢家和输家。

他说，那些被排除在外的人"感到愤怒，感到沮丧，很多时候......他们的政府或者像联合国这样的国际组织没有做出足够的努力来解决这个世界上老工业基地"锈带"地区存在的问题。他认为，重要的是，需要让世界各地的不同国家走到一起，并制定一个公平全球化的共同战略，这意味着实现一个没有人掉队的全球化。

古特雷斯表示，为此，世界上最大的经济体，如20国集团，必须支持联合国的2030年可持续发展议程，制定该议程正是为了确保公平的全球化，旨在消除贫困和解决世界范围内的广泛治理问题。

古特雷斯指出，今年的20国集团会议非常重要，因为这是12月3日在波兰卡托维兹举行的《联合国气候变化公约》第24次缔约方会议之前举行的一次重要会议。几乎所有国家在签署《巴黎协定》时都承诺将在本世纪结束前将全球升温控制在不超过2摄氏度的目标，预计卡托维茨会议将就《巴黎协定》的工作计划或规则手册达成一致。

当天，秘书长在向媒体发表讲话时说，"卡托维兹会议必须成功。我们需要在卡托维兹建立必要的势头，让国际社会展现出更大的雄心......2020年在巴黎做出的承诺将会得到更新，以确保我们能够将世界温度的上升控制在明显低于2度，尽可能接近低于1.5度的水平。"

古特雷斯表示，"目前缺乏政治意愿，这就是为什么我们来到这里并向政治领导人表示，每个人都必须明白，在保证执行《巴黎协定》方面，这是一个成功或失败的时刻。"

在峰会间隙，秘书长会见了中国国务委员兼外交部长王毅以及法国外交部长勒德里昂。在所举行的联合新闻发布会上，古特雷斯感谢中法两国继续支持《巴黎协定》，并感谢他们发挥领导作用，愿意共同努力应对气候变化。