美国得克萨斯州枪击案致20人死亡

哈通社/努尔-苏丹/8月4日--当地时间3日中午，美国得州西部埃尔帕索市一家沃尔玛超市发生枪击事件，已致20人死亡、20多人受伤。

美国得克萨斯州州长格雷格·阿博特在新闻发布会上表示，这是一起«凶残而无意义的暴力行为»，州政府已部署大量军警支援当地执法部门。

美国总统特朗普3日在社交媒体上说，埃尔帕索市的枪击事件是一个悲剧，«我与美国所有人民一道对这一仇恨行径予以谴责»。

埃尔帕索警局局长格雷格·艾伦在新闻发布会上说，警方在当地时间10时39分接到报案后赶赴现场，现场景象恐怖，有26人受伤，其中多人伤势严重。艾伦称本案«与仇恨犯罪有潜在关联»，但没有披露更多细节。

当地媒体报道，现场目击者说，一名身穿黑色T恤衫和工装裤的男子手持自动武器冲入超市，逢人便开枪。警方在现场抓获了一名白人男性嫌疑人，名叫帕特里克·伍德·克鲁修斯，家住达拉斯附近，现年21岁，其作案动机怀疑与反移民的种族主义有关。

另据当地媒体报道，凶手作案前在网络上张贴了一份长达4页的所谓«宣言书»，其中将移民称为«入侵者»，指责移民进入美国的目的是«种族替代»和«种族混杂»。

埃尔帕索位于美国和墨西哥边境附近，距离两国边界线不到20公里，当地80%的居民为拉丁裔。