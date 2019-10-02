欧亚经济委员会最高理事会会议签署20份文件

哈通社/埃里温/10月2日—据总统府新闻局消息，在亚美尼亚首都埃里温举行的欧亚经济委员会最高理事会会议落下帷幕，各成员国元首签署20份最终文件。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、白俄罗斯总统卢卡申科、吉尔吉斯总统热恩别科夫、俄罗斯总统普京、亚美尼亚总理帕希尼扬、欧亚经济委员会执委会主席萨尔基相、摩尔多瓦总统多东（观察员国），以及伊朗总统哈桑·鲁哈尼和新加坡总理李显龙（特邀嘉宾）出席会议。

会议期间批准通过的决议包括：

1.关于欧亚经济论坛；

2.关于欧亚经济委员会董事会主席；

3.关于欧亚经济委员会董事会结构和各成员之间的责任分配；

4.关于批准商业实体向欧亚经济联盟法院提出申诉时所支付的费用金额；

5.关于对2014年10月10日签署的欧亚经济委员会最高理事会第79号决议进行修正；

6.关于2018年欧亚经济联盟预算执行报告；

7.关于2020年欧亚经济联盟预算明细；

8.关于2020年欧亚经济联盟在国际活动中的主要方向；

9.关于建立欧亚经济联盟金融市场的概念；

10.关于批准欧亚经济联盟成员国向欧亚经济联盟预算偿还会费债务规范；

11.关于提前终止欧亚经济委员会董事会成员任期；

12.关于任命欧亚经济委员会董事会成员；

13.关于对欧亚经济委员会规章制度附件1进行修正；

14.关于对欧亚经济联盟农工业政策理事会法规进行修正；

批准通过的指令包括：

1.关于欧亚经济联盟成员国预算中关税分配问题；

2.关于协调欧亚经济联盟成员国在天然气运输和供应领域立法；

3.关于欧亚经济委员会最高理事会下一次会议时间和地点；

此外，批准通过的法案包括：

1. 关于签署《对2014年5月29日签署的欧亚经济联盟条约中有关批准关税分配新标准部分进行修正的议定书》；

2.关于签署《对2014年5月29日签署的欧亚经济联盟条约中有关预付款部分进行修正的议定书》；

3.关于签署《对2014年5月29日签署的欧亚经济联盟条约中有关技术、海关、运输法规、卫生、植物检疫措施、信息交换、宏观经济学、竞争和能源部分进行修正的议定书》。

【编译：达娜】