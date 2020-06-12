上合组织圣彼得堡峰会计划批准通过20多个文件

哈通社/北京/6月12日--上周五，上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫在北京举行的纪念上海合作组织成立19周年的简报会上发表声明称，在俄罗斯方面的倡议下，今年的上海合作组织峰会推迟到秋天在圣彼得堡举行，该组织计划在峰会上通过20多份文件。

秘书长说：«众所周知，因受新冠大流行影响，决定将上海合作组织圣彼得堡峰会推迟到今年秋天举行。这一决定得到了上合组织所有成员国的谅解和支持。»

他强调说：«尽管如此，今年主要活动的筹备工作正在紧锣密鼓地进行中，计划在峰会上批准通过20多个文件。其中最主要文件将是《圣彼得堡宣言》。另一个需要批准的重要文件是《上海合作组织发展战略至2025年的行动计划》，其中包括约150项实际措施。在实施该计划过程中，将特别关注大流行病之后的经济复苏措施。»

诺罗夫说，除上海合作组织成员国的国家元首以外，阿富汗、白俄罗斯、伊朗和蒙古国的国家元首将以观察员国的身份参加圣彼得堡首脑会议，越南将以东南亚国家联盟主席的身份参加会议，土库曼斯坦、联合国秘书长，以及独联体、集体安全条约组织、欧亚经济委员会的高级行政官员均受主办方邀请作为宾客参加会议。

上海合作组织是由哈萨克斯坦、中华人民共和国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦的政府首脑于2001年6月15日成立的国际协会。2017年，印度和巴基斯坦成为上合组织成员国。

【编译：阿拉依】