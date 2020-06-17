教育部计划签署20多项国际教育领域合作协议

哈通社/努尔苏丹/6月17日--据教育和科学部新闻处消息，哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫与哈萨克斯坦驻外使馆代表举行了在线会议。

与会者讨论了在哈萨克斯坦高等教育国际化方面发展国际合作、吸引外国学者、发展学术交流、优化博拉沙克奖学金项目、吸引教育投资、发展交换生项目以及进行联合学术研究等问题。

教科部拟订签署20项协议，这些协议涵盖开展联合学术研究的国际合作、发展学生和教师的学术流动性、在大学开设双学位课程、公平分配奖学金和认可教育文凭等问题。

教科部副部长鲁斯铁穆·比哈利说：“作为交换生项目的一部分，我们每年有超过610名学生在外国大学的资助下学习，今年大约有300名。与此同时，哈萨克斯坦大学的名额也有所增加。目前，大约有345个名额可供外国学生在哈萨克斯坦接受教育。在不久的将来，我们计划与外国就教育领域签署20项协议，其中涉及广泛的合作问题。”

哈萨克斯坦驻新加坡大使馆代表维塔利·亚历山德罗夫指出，去年我们与新加坡最大的教育机构之一就专业和技术教育领域建立了合作伙伴关系，新加坡方面将提供115个奖学金名额，以提高哈萨克斯坦高校教师的技能。

哈萨克斯坦驻西班牙、德国、意大利、捷克共和国、波兰、荷兰、法国、匈牙利、英国、芬兰、土耳其、中国、韩国、日本、卡塔尔、马来西亚、新加坡、阿拉伯联合酋长国、澳大利亚、俄罗斯联邦、乌克兰、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等大使馆和领事馆的代表出席了会议。

【编译：阿拉依】