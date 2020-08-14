时隔20日 韩国确诊病例再度破百

哈通社/首尔/8月14日 -- 韩联社报道称，据韩国中央防疫对策本部14日消息，截至当天0时，韩国较前一天0时新增103例感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，累计1.4873万例。

单日新增病例自7月25日（113例）以来时隔20天再超100例。本月以来单日新增病例呈递增之势，10日至14日分别为28例、34例、54例、56例和103例。因此，防疫部门正考虑将社交距离限制措施从目前的第一阶段上调至第二阶段。

当天新增的103例中，社区感染病例85例，创下136天以来最高值。其中72例来自首都圈。始于首都圈教会的群聚性感染持续发酵，京畿道龙仁市和釜山市的高中，以及首尔市传统市场和乐天利连锁店职员聚会相关病例也不断增多。

境外输入性病例18例，其中7例在入境检疫过程中确诊，11例在入境后隔离期内确诊。从来源地来看，美国9例，加纳、伊拉克各2例，菲律宾、哈萨克斯坦、英国、阿尔及利亚、埃塞俄比亚各1例。

另外，当天没有新增死亡病例，累计死亡病例305例。

截至当天0时，治愈并解除隔离的病例46例，累计1.3863万例，705例正在接受治疗。迄今共有166.5084万人接受病毒检测，其中163.0079万人呈阴性，2.0132万人在等待结果。



