哈萨克斯坦面粉价格上涨超过20%

哈通社/努尔苏丹/9月1日--据24.kz网站消息，哈萨克斯坦面粉价格在过去一年中上涨超过20％。

上个月，我国每公斤特级面粉的售价为224坚戈。与此同时，我国生产水平有所下降，与去年同期相比下降了近7％。面粉出口也处于赤字状态。今年，哈萨克斯坦或将损失约三分之一的面粉年度出口量。

据谷物加工商介绍，原因是进入乌兹别克市场的条件不平等。我们的邻国乌兹别克斯坦以零利率购买哈萨克斯坦谷物，但以10%的关税购买面粉，从而刺激了乌兹别克斯坦本国的面粉加工行业。哈萨克斯坦公司还受到过境出口关税的影响。这使得我们本国的面粉厂更难争夺该地区的主要市场之一-阿富汗。根据行业代表的说法，这种情况已经很长时间没有改变。

哈萨克斯坦为发展农业引入了二级银行贷款担保机制。该机制将通过农业财政支持基金实施。根据条款，贷款额不得超过30亿坚戈，利率为每年17％，贷款期限不超过10年。几乎全部佣金都由当地执行机构支付。计划通过银行贷款实施投资项目的农民可以使用这种新机制。优先领域为：奶牛场、温室、家禽养殖、园艺、甜菜种植、谷物和植物油的生产，以及蔬菜和水果加工。

据记者报道，奇姆肯特市的特级面粉价格最便宜，为每千克180坚戈。阿克套市略贵。乌斯卡曼市特级面粉售价为190坚戈起。彼得罗巴甫尔市为200坚戈起。塔勒德库尔干市和努尔苏丹市特级面粉售价最贵。

【编译：阿拉依】