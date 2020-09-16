盖茨基金会：新冠肺炎让20年发展陷入停滞，呼吁全球协作遏止疫情

哈通社/努尔苏丹/9月16日-- 据BBC和中国日报网等多家外媒报道，比尔及梅琳达·盖茨基金会发布第四份年度《目标守卫者报告》，以全新的数据表明新冠肺炎疫情掀起的涟漪效应如何使联合国可持续发展目标（又称«全球目标»）20年来取得的进展陷入停滞。

报告提供的最新全球数据展示了疫情会如何影响实现全球目标的进展。数据显示，几乎在每个指标的衡量下，世界都在倒退。受新冠疫情影响，全球极端贫困人口增加了7%。疫苗接种率是衡量卫生系统运行状况的有效指标，而它正下降到上世纪90年代的水平，让世界在25周的时间里倒退了25年。

新冠疫情导致的经济损失加剧了不平等问题。这次疫情对女性、少数种族和少数民族群体，以及生活在极端贫困中的人们造成了更严重的影响。在全球范围内，无偿护理工作整体需求的增加导致女性面临更多负担，女性也面临更严重的失业问题。在美国，自称无力负担房租的黑人和拉丁裔的比例是白人的两倍。

尽管报告预测的前景并不乐观，比尔和梅琳达·盖茨依然描述了一条能够成功结束疫情并恢复实现全球目标的路径。在这份他们每年都会共同撰写的报告中，他们呼吁全世界在诊断、疫苗和治疗方法的开发上展开合作；以最快的速度生产检测试剂和疫苗；并根据需求而非支付能力公平提供这些工具。目前，要实现公平的结果有几种可行的策略，其中就包括«全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具»（ACTAccelerator）。该倡议汇集了如全球疫苗免疫联盟（Gavi）和抗击艾滋病、结核病和疟疾全球基金（Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria）等行之有效的组织，是为终结本次大流行病开展的最严肃的一次全球协作。

比尔和梅琳达写到：“在对抗新冠肺炎大流行的过程中，我们看到了最美好的人性：研发工作者的开拓创新、一线工作人员的英雄壮举，以及普通民众尽其所能为家人、邻里和社区所做的一切。这是一场全球危机，需要全球共同应对 。 ”

报告明确指出，没有任何一个国家能独自应对这一挑战。一个国家为保护本国而忽视其他国家所做的任何尝试都只会延长疫情造成的困境。如果不能保证疫苗的公平分配，那么仅凭开发和生产疫苗并不能快速遏止疫情。

根据美国东北大学的模型，如果富裕国家购买了前20亿支疫苗，而不是按照全球人口比例分配的话，那么死于新冠肺炎的人数将几乎翻倍。

国际货币基金组织预测，尽管各国已经投入了18万亿美元刺激全球经济，但到2021年底，全球经济仍将至少损失12万亿美元，这也是继第二次世界大战以来全球GDP遭受的最为惨重的损失。依靠紧急刺激措施和社会保障方面的支出，一些国家避免了更加困难的局面出现。但在很多中低收入国家，无论经济管理如何有效，其固有的局限性仍然限制了他们保护经济的能力。

尽管存在诸多限制，各国仍在以创新的方式应对挑战。疫苗和治疗药物的开发达到了前所未见的速度；一系列以应对疫情为核心的创新技术也应运而生，包括越南的接触者追踪系统和加纳的合并检测等；全新或升级的数字货币转账项目已经惠及131个国家中的11亿人口。非洲疾病预防控制中心携手数十位伙伴，在6月共同推出了“非洲医疗用品平台 ” ，以保证非洲大陆国家都能获得高质量、可负担的救生设备和用品，这些物资很多都是在非洲制造的。

比尔和梅琳达·盖茨认为，新冠肺炎疫情是对国际社会能否作为一个社群协同应对的一场大考。

梅琳达·盖茨说：“疫情正在破坏全球医疗系统和全球经济，正在逐渐抹去人们在朝着更健康、更具成效的生活迈进时已取得的成绩，这是最让人揪心的。我们的报告强调了全球为扭转这一局面可以采取的行动。研究人员距离开发出安全有效的新冠疫苗仅有一步之遥，但突破性的科学进展还需要非比寻常的慷慨之心。我们需要政府和制药行业的领导者共同努力来保证所有人——无论他们身在何地——都能获得这些疫苗。我们希望这个愿望能成为现实。 ”