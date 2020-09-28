抗击新冠病毒：20多个国家代表讨论战略沟通问题

哈通社/努尔苏丹/9月28日--阿斯塔纳公务员中心的倡议和联合国开发计划署的支持下，日前召开的国际在线研讨会对格鲁吉亚、哈萨克斯坦和美国等国家的抗疫战略进行了讨论。

来自欧洲、亚洲、美洲和非洲的政府机构负责人和专家，以及联合国，经合组织，联合国儿童基金会，美国国际开发署和其他国际组织的140多名代表参加了本次研讨会。

联合国副秘书长兼国际公务员制度委员会主席拉比·杰克塔作为贵宾出席了研讨会。

发表讲话的杰克塔指出了研讨会主题的重要性，并对组织方表示了感谢。

«在危机时期，公众的信任更为重要。 信任是一个关键因素，它不仅仅是一种社会价值，更是有效的行政资本。 信任水平有助于推动政府、社会和和经济克服危机事件。 有效的沟通策略是提高公众信任和危机管理的重要工具。»他说。

研讨会期间，疫情危机时期直接参与战略沟通发展的专业人员分享了他们的观点。

伊拉克利·塔布里亚什维利表示，在第一波大流行中，格鲁吉亚将与公众沟通，向所有公民介绍抗疫战略，决策和方法任务派给了三位具有影响力的人，这种策略有助于增加公众的信任感和集体责任感。

经合组织发言人卡洛塔·阿方西表示，在大流行期间，政府必须优先考虑公共关系。

【编译：阿依波塔】