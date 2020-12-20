世卫组织： 20亿剂新冠疫苗已有保障，大流行结束有望

哈通社/日内瓦/12月20日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织总干事谭德塞19日表示，全球疫苗合作伙伴关系“新冠疫苗获取机制”（COVAX）已确保将获得近20亿剂现有和候选疫苗供全球使用。他对此表示欢迎，并指出，尽管新冠大流行有望结束，但我们绝不能放松警惕。

庞大的疫苗储备意味着旨在确保所有参加新冠疫苗获取机制的190个国家可以计划在2021年第一季度开始提供注射疫苗。

有条不紊的进展

到明年年中，新冠疫苗获取机制将为所有提出要求的参与国的卫生和社会护理工作者提供足够的疫苗。到2021年底之前，所有其他参与国都能够获得足够覆盖其20％人口的疫苗，并在2022年进一步增加供给。

世卫组织总干事谭德塞在这次在线发布上表示，这是一个令人称奇的消息，是全球卫生领域的一个里程碑。

他说：“现在是看到新冠大流行有望结束而感到安心的时候了，但是请注意，不要让我们放松警惕。我们所有人都有责任采取措施，包括在这个假期期间，确保自己和彼此的安全。”

他强调，随着今天这一消息的到来，隧道尽头的光亮变得更加明亮，“但我们还没有抵达那里。我们只能一同走向隧道尽头。”

准备起飞

联合国儿童基金会在分发疫苗方面拥有丰富的经验，该组织今天表示，准备在2021年每月运送多达850吨新冠疫苗，是其常规疫苗运送量的两倍以上。儿基会表示，大多数疫苗可以使用现有的商业航班发送，但在必要时也将考虑其他选择和包机。

儿基会执行主任福尔说：“这是一项艰巨的历史任务。任务的规模令人生畏，而且从来没有像现在这样事关重大，但是我们已经做好准备。”

在全球免疫联盟的支持下，儿基会将在2021年底之前采购并在低收入国家支持安装7万台冷链冰箱，这将有助于推广需要存放在2至8摄氏度之间的新冠疫苗。儿基会表示，将近一半的冰箱将使用太阳能。

世卫组织总干事谭德塞表示，重要的是要明白，疫苗将补充而不是替代现有的减缓病毒传播和挽救生命的工具。但他同时指出，疫苗是制止这种疾病扩散的关键；从新冠大流行一开始，低收入国家就有可能错过获得疫苗的机会，这就是设立新冠疫苗获取机制的原因。

“最划算的买卖”

新冠疫苗获取机制是获取新冠工具加速计划的一部分，该计划全面包括诊断、治疗和疫苗等工具的公平获得。

本周二世卫组织总干事的高级顾问布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward）将加速计划称为“最划算的买卖”。他指出，加速计划280亿美元的费用将在几乎一夜之间全额得到回报，因为如果这场疾病大流行被“驯服”，预计会立即带来经济增长。

谭德塞本人在2017年接任世卫组织总干事一职时就做出承诺要促进全民健康覆盖。他表示，新冠疫苗绝不能只为少数幸运者保留。

所有人的希望

谭德塞说：“人们接种疫苗的场景给了我们希望，但这必须是所有人的希望，而不是某些人的希望。在过去一年的大部分时间里，我们一直在与世界领导人和疫苗开发者进行交谈，以确保在这些开发者的疫苗可供使用时，所有国家都能公平使用。”

在周五做出宣布之前，新冠疫苗获取机制已经为2021年确保提供超过10亿剂疫苗。新的宣布包括一项预先购买1.7亿剂阿斯利康/牛津候选疫苗的协议，以及一项预先购买5亿剂强生候选疫苗的谅解备忘录，目前，强生的候选疫苗正在进行单剂研究。

新冠疫苗获取机制由流行病防范创新联盟、全球免疫联盟和世界卫生组织共同领导，合作伙伴包括疫苗生产商、联合国儿童基金会、世界银行、民间社会组织及其他组织。