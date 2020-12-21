日本新冠感染人数累计超过20万

哈通社/东京/12月21日 —— 据共同社报道，日本国内新型冠状病毒感染人数到21日累计超过20万人。

据报道，从1月16日公布首例感染者到累计10万人用了约九个半月，但之后不到两个月就增加了1倍。11月开始的“第三波”疫情势头不减，疫情从城市地区扩大到全国。

专家担心因气温下降和人员移动导致事态进一步恶化。日本医师会等以恐导致无法提供常规医疗为由，发布了“医疗紧急事态宣言”。重症患者人数也居高不下，此外死亡病例出现过单日超过50人，累计接近3000人。

国内感染者达到5万人是在第1例公布后的207天后，随后用80天突破10万人，又用了33天突破15万人。之后短短20天就超过20万人。

在此期间经历了3波疫情。包括第一波的3至5月感染者约为1.7万人。包括第二波的7至9月扩大到约6.5万人，包括第三波的10至12月增加到近12万人。

从12月各都道府县的感染人数来看，拥有大城市的东京、大阪、神奈川、爱知占了半数，另一方面，其他地区也相继出现单日病例创新高的情况。向厚生劳动省提供对策建议的专家组织主席胁田隆字表达危机感称：“可见在人口规模大的地区疫情扩大、接着在地方蔓延的趋势。如果在大城市得不到控制，地方的防疫将变得困难。”

各地病床的紧张程度升高，政府的对策小组会作为第三阶段（感染骤增）指标之一的“病床使用率25%以上”截至本月16日已增至25个都道府县。居家疗养人数也达到约一个月前的2.6倍。在广岛市，一名等待住院的男性在家中死亡。

关于疫情扩大，横滨市警友医院的医生菅谷宪夫表示：“对疫苗的期待高涨，但新冠病毒不会消失。洗手、戴口罩、与人保持距离等个人防疫对策很重要。”