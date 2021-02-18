里海管道财团去年营收超过20亿美元

哈通社/努尔苏丹/2月18日 -- 里海管道财团股份公司（CPC）总经理戈尔班16日出席媒体吹风会时表示，2020年，里海管道财团营收超过20亿美元，净利润6.3亿美元，上缴企业所得税7000万美元，财产税1640万美元。

2020年，里海管道财团累计运输原油超过5900万吨，其中5170万吨为哈产原油，比计划输量少700万吨，计划完成率为89.8%。

为执行欧佩克+原油减产协议，哈政府颁布命令，对2020年5-12月间的油气勘探开采实施临时限制，哈产原油向里海管道财团交付计划发生变更，导致通过里海管道向黑海港口原油输量下降。

里海原油管道连接哈西部油田和俄里海沿岸油田直至俄黑海港口新罗西斯克，管道全长1511公里。

2018年，里海原油管道完成扩建，年输送能力增至6700万吨。

里海原油管道是哈原油出口的主要通道，占哈管道输油总量的80%以上。

哈其他原油出口管道还包括通往俄罗斯方向的阿特劳-萨马拉管道，以及通往中国方向的阿塔苏-阿拉山口管道。

里海管道财团股东包括俄罗斯持股31%（含俄管道运输公司持股24%）；哈萨克斯坦持股20.75%（含哈国家石油天然气公司持股19%、哈管道运输公司持股1.75%）；雪佛龙里海管道财团持股15%；LUKARCO公司持股12,5%；美孚里海管道公司持股7.5%；俄罗斯石油公司/壳牌里海管道公司联合体持股7.5%；BG海外控股有限公司持股2%；埃尼国际公司持股2%；Oryx里海管道公司持股1.75%。