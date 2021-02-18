联合国秘书长呼吁20国集团制定全球免疫计划

哈通社/努尔苏丹/2月18日 -- 联合国安理会17日就新冠疫情、疫苗获取与国际安全问题举行线上公开会议。

会议由安理会本月轮值主席国英国外长拉布主持，联合国秘书长古特雷斯、美国国务卿布林肯、中国国务委员兼外交部长王毅，以及印度和墨西哥等十个国家的外长或部长通过视频方式发表致辞。

古特雷斯在致辞中表示，他在去年三月所提出的«疫情期间全球停火»的呼吁，对于«减轻苦难、为外交斡旋创造空间，促进人道主义援助，包括向全球运送疫苗»至关重要。

古特雷斯表示，«疫苗公平是摆在国际社会面前的最大道德考验»，然而，当前免疫工作的进展«严重不平等且不公正»，已经接种的所有疫苗中，有75%都集中在十个国家，而与此同时，仍有130多个国家尚未获得任何一剂疫苗，«受到冲突和不安全影响的群体尤其面临掉队的风险»。

古特雷斯表示，国际社会共同建立的«新冠疫苗获取机制»是«为低收入和中等收入国家采购和运输疫苗的唯一全球工具»，为防止病毒继续在较为贫困的地区肆虐、不断发生变异，加剧传染性和致命性、威胁现有疫苗和治疗手段的效果，最终又在富裕地区卷土重来，不但要为«新冠疫苗获取机制»提供充分的资金支持，还应在全球范围内启动更大规模、«全面且充分协调的努力»。

古特雷斯表示，«世界迫切需要一个全球免疫计划，以便集合所有拥有所需力量、科学技能，以及生产和资金能力的各方。我认为，20国集团拥有理想的条件，能够建立一个紧急任务小组，制定这一免疫计划，并协调其落实和融资。»

古特雷斯表示，该免疫计划应囊括所有能够研发疫苗，和在获得许可证后能够生产疫苗的国家，以及世卫组织、全球疫苗免疫联盟、其他相关技术组织和国际金融机构，并«有能力动员制药企业以及关键的行业和物流参与方»。

古特雷斯表示，他随时准备发动整个联合国系统的力量，为这一计划提供支持。«即将于本周晚些时候召开的七国集团会议能够帮助提供所需的资金。只要共同努力，我们就能确保疫苗的充足供应、公平分配，以及世界对于疫苗的信心。»