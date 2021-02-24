今年年初哈萨克斯坦银行系统中的存款增加20%

哈通社/努尔苏丹/2月24日-- 据ranking.kz网站消息，2021年年初，全国银行系统中的存款额达21.56万亿坚戈，同比增长19.9%（增加3.58万亿坚戈）。

消息称，增长是通货膨胀率的3倍。

这表明，尽管受到全球大流行影响，哈萨克斯坦银行仍深受着人民和企业的信任，增加了存款额。

根据2020年度报告，存款额最多的十家银行名单出炉。数据显示，根据存款余额进行的排名中，前十家银行中有九家的财务状况良好。

二级银行排名中，朱桑银行新增存款额名茅前列，增长43.9%，达9329亿坚戈，创新高。

存款额排名中位居第二的二级银行是里海银行。一年内，该银行的存款余额增长38.1%，达2.25万亿坚戈。（该银行在家庭存款额方面进入前十，但在商业存款排名中位居第13位。）

总体而言，银行系统中的商业存款数量增长22.5％，即10.62万亿坚戈。 个人存款增加了17.5％，即10.94万亿坚戈。

值得一提的是，公司存款占哈萨克斯坦二级银行总存款额的49.2％，个人存款占50.8％。

【编译：阿依波塔】