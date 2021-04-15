印度日增新冠确诊病例数超20万

哈通社/新德里/4月15日 —— 据新华社报道，印度卫生部15日公布的数据，该国较前一日新增新冠确诊病例200739例，创疫情以来新高，累计确诊14074564例；新增死亡病例1038例，累计死亡173123例。

印度单日新增新冠确诊病例数连创新高，本月仅用10天时间就从日增10万例猛增至20万例。官方数据显示，4月5日印度新增新冠确诊病例首次超过10万例，7日到12日连续突破11万、12万至16万例，14日报告新增确诊超过18万例。

印度首都新德里首席部长凯杰里瓦尔15日宣布首都地区进一步收紧防控措施，以遏制新冠疫情快速蔓延。他在记者会上宣布，周末期间，当地所有购物中心、体育馆、水疗中心和礼堂等公共场所将关闭；电影院仅允许30%的上座率；餐馆仅提供外卖服务；基本生活服务将不受影响。新德里市政府此前已宣布，本月6日至30日，新德里每天22时到次日5时实施宵禁。

凯杰里瓦尔还表示，截至15日印度首都地区尚余约5000张病床可供新冠患者使用，市政府正努力增加带有氧气设备的床位数量，确保有足够的医疗设施救治患者。

据报道，为了缓解医疗资源紧张，新德里市和孟买市决定将部分酒店和宴会厅改为临时医院，收治症状较轻的新冠患者。

印度中央政府15日要求各邦合理使用医用氧气，避免浪费。印度卫生部当天表示，印度医用氧气生产能力正常，并有足够的储备，但目前的挑战是如何把医用氧气从不太急需的邦运到需求增加的邦。