亚美尼亚半数选民参加了20日的非例行议会选举投票

哈通社/艾里温/6月21日 – 亚美尼亚中央选举委员会主席季格兰·穆库奇扬宣布，该国非例行议会选举投票于当地时间20日20时（努尔苏丹时间22时）结束。

根据亚中选委的统计，当天共有1 281 174名选民参与了投票，投票率为48.4%。

共有25个政治团体参加了此次非例行议会选举，包括21个政党和4个政党联盟。

亚美尼亚登记选民总数为2 578 678人。全国共设2008个投票站。483名国际观察员和8749名亚美尼亚监督人员监督本次选举。

在此次选举中，选民将选择自己支持的政党的选票，封入信封后投入选票箱。

亚美尼亚上次议会选举于2018年12月9日举行。今年初，亚美尼亚时任总参谋长加斯帕良和总理帕希尼扬围绕政府施政问题矛盾升级。帕希尼扬今年3月宣布于今年6月提前举行议会选举。帕希尼扬称，提前举行议会选举是解决当前政治困境的最好办法。

亚美尼亚议会实行一院制，共设101个席位，每届议会任期5年。在选举中得票率超过5%的政党、得票率超过7%的政党联盟可以进入议会。

【编译：木合塔尔·木拉提】