首任总统祝贺莫斯科罗蒙诺索夫国立大学在哈分校成立20周年

哈通社/努尔苏丹/12月14日—莫斯科罗蒙诺索夫国立大学哈萨克斯坦分校成立20周年庆典活动14日努尔苏丹举行。

活动上，哈萨克斯坦国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫宣读了首任总统纳扎尔巴耶夫的贺信。

纳扎尔巴耶夫在贺信中向莫斯科罗蒙诺索夫国立大学在哈分校的所有师生表示了祝贺。

«根据我的倡议以及俄罗斯总统普京的支持下成立的该大学，是两国友谊和战略伙伴关系的光辉典范。关于建立欧亚经济联盟的倡议，我曾于1994年在莫斯科大学提出。而现在其分校在欧亚大陆的中心正成功运营。»首任总统在贺信中说。

他还表示，该分校的毕业生为哈萨克斯坦的发展繁荣作出了应有的贡献。

«培养现代化的专业人才，并开展联合研究，将进一步提升大学作为国内领先高等教育机构之一的潜力。祝愿莫斯科罗蒙诺索夫国立大学在哈分校的师生们取得新的成就，造福国家，促进哈俄合作。»纳扎尔巴耶夫写道。

值得一提的是，2000年10月9日，俄罗斯总统普京在对哈萨克斯坦进行国事访问期间，莫斯科罗蒙诺索夫国立大学校长萨多夫尼奇与哈萨克斯坦教育和科学部部长库舍尔巴耶夫在阿斯塔纳会面，并签署了有关在谷米列夫欧亚国立大学基础上建立莫斯科罗蒙诺索夫国立大学在哈分校的议定书。

【编译：达娜】