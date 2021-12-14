托卡耶夫总统祝贺莫斯科国立大学哈萨克斯坦分校成立20周年

哈通社/努尔苏丹/12月14日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日就罗蒙诺索夫莫斯科国立大学哈萨克斯坦分校成立20周年致以祝贺。

国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫宣读了总统的贺词。

总统在贺词中说：“莫斯科国立大学哈萨克斯坦分校20周年恰逢哈萨克斯坦独立30周年。形成现代教育体系是我国发展道路中取得的最大成就。莫斯科国立大学在哈萨克斯坦培养了2千多名专业人才，为我国经济和教育科学的发展提供了巨大的贡献。该分校是哈额两国人文领域合作关系的典范。”

哈萨克斯坦总统表示，政府将根据他的指示为莫斯科国立大学哈萨克斯坦分校提供总面积达1.3万公顷的新教学楼。

“我相信，该高校将进一步增加哈萨克斯坦主要领域的专业。与此同时，它将进一步加深哈俄两国友谊合作，并进一步提升哈萨克斯坦的教育质量。”他说。

最后，托卡耶夫总统向莫斯科国立大学哈萨克斯坦分校全体工作人员致以祝贺，并祝愿该高校取得更辉煌的成就。

据悉，根据俄罗斯联邦总统普京签署的命令，罗蒙诺索夫莫斯科国立大学2000年10月9日在哈萨克斯坦首都成立分校。

【编译：小穆】