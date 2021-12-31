法国单日新增确诊病例再超20万 多地收紧防疫措施

哈通社/巴黎/12月31日 —— 据中新社报道，当地时间30日，法国单日新增新冠确诊病例再度超过20万例。由于当前疫情严重，全法多地收紧防疫措施。

根据法国官方数据，法国30日单日新增确诊病例206243例，这是连续第二天的单日新增确诊病例超过20万例；累计确诊病例9740600例。法国累计死亡病例现为123552例，新增死亡病例180例。法国新冠住院患者人数现为18321人，重症患者人数现为3506人。

由于新冠病毒变异株奥密克戎毒株的快速传播，法国的新冠发病率持续走高。全法新冠发病率现已突破每10万居民中有1000名感染者的关口，巴黎的新冠发病率则达到每10万居民中有超过2000名感染者。法国的新冠病毒检测阳性率现已升至10.8%。目前的单日平均新增确诊病例已超过12万例。

为遏制病毒传播，全法多地收紧防疫措施。巴黎大区大部分地区将从31日起恢复强制在户外戴口罩；巴黎所有酒吧本周末应在凌晨2点结束营业；在塞纳河沿岸等繁忙地段跨年夜晚间禁止售酒。巴黎警方还考虑在跨年夜限制部分公共交通，一些地铁站提早关闭。

法国北部滨海塞纳省、重要城市里昂等地也都从31日起恢复强制在户外戴口罩。法国海外省马约特宣布在城市中心强制戴口罩、酒吧和餐馆每桌顾客最多6人、禁止超过6人的聚会。

另外，法国海外省留尼汪将从明年1月1日起实施宵禁，以应对当地疫情，防止医疗系统的饱和。留尼汪的宵禁时段为每天晚9时至次日凌晨5时，宵禁将至少持续三周。

根据法国卫生部数据，法国目前已有5289万人接种至少一剂疫苗，约占法国人口的78.4%；已有5174万人完成两剂接种，约占法国人口的76.7%；已有2411万人接种第三剂疫苗。