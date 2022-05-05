哈通社/努尔苏丹/5月5日 – 哈国每月向二战老兵支付近20万坚戈福利金。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部副部长鲁斯兰·萨季耶夫介绍，除去一般性社会保障金，每年劳动和社会保障部还会向符合条件的公民提供20个种类的特殊福利金。

这些特殊福利金大部分主要面向功勋老人，包括第二次世界大战的参与者们。

萨季耶夫表示，截止2022年5月1日，哈国向参加过第二次世界大战的289名老兵支付的每月福利金平均额度为193 714坚戈。而在二战中受伤并致残的98名功勋老兵每月可获得201 615万坚戈的福利金。

据其介绍，除二战老兵以外，哈萨克斯坦目前还有24 943名曾经在阿富汗、越南、埃及、伊拉克以及其他区域执行过军事任务的功勋老兵。这些人平均每月也会获得205 041坚戈/人的福利。

与前线参战者拥有同等地位的人员，目前有303 886人，这些人每人每月平均可获得161 174坚戈福利金。与二次世界大战前线伤残人员具有同等地位的人士有14 780人，每人每月平均可获得124 409坚戈福利金。

二战期间后勤功勋人员有69 242人，每人每月平均可获得132 060坚戈福利金。

【编译：木合塔尔·木拉提】