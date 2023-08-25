英国非法移民庇护申请量创20年来新高

哈通社/阿斯塔纳/8月25日--据中新网报道，英国政府24日公布的一项数据显示，截至今年6月的一年内，英国非法移民庇护申请数量同比增长19%，达到20年来的最高水平。

英国内政部称，截至今年6月的一年里，非法入境者提出7.8万份庇护申请，有2.3万份庇护申请初步审定通过。

近年来，非洲及中东多地的非法移民从法国等国经英吉利海峡偷渡至英国的现象一直存在，长期困扰英国政府。

英国政府的统计数据显示，2022年有超过4.5万人搭乘小船横渡英吉利海峡登陆英国。此前的最高纪录是2021年的超2.8万人。自2018年开始统计以来，乘小船穿越英吉利海峡非法进入英国的人数已超过10万人。

非法移民问题导致英国庇护系统不堪重负，英国首相苏纳克表示，该国每天花费600万英镑为非法移民提供住宿。苏纳克已将解决非法移民问题作为大选前的«优先事项»，并多次表达对非法移民问题的强硬态度。

目前，英国政府正设法把非法移民从昂贵的旅馆转移到废弃的机构及驳船等地点。同时，从2024年起，英国政府将对安置或雇佣非法移民的行为施以重罚。