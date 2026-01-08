中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    14:45, 08 一月 2026 | GMT +5

    20年来哈萨克斯坦吸引外资4397亿美元 2025年前三季度投资继续增长

    （哈萨克国际通讯社讯）在突厥语国家工商会联盟第三次全体会议上，哈萨克斯坦国家经济部副部长阿山·达尔巴耶夫通报了过去20年来哈萨克斯坦吸引外资情况以及2025年的最新投资数据。

    Заседание третьей Генеральной Ассамблеи Союза тюркских торгово-промышленных палат
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    根据哈萨克斯坦央行统计，自2005年至2025年9月，哈萨克斯坦累计吸引4397亿美元外国直接投资。其中，来自突厥国家组织成员国的投资总额为63亿美元。

    数据显示，2025年前9个月，哈萨克斯坦共吸引149亿美元外国直接投资，较2024年同期增长10.9%，显示出投资流入保持稳定增长态势。

    达尔巴耶夫表示，目前政府已明确提出到2029年实现经济规模翻倍的目标。为实现这一目标，计划在2029年前吸引不少于1500亿美元的外国直接投资，同时将固定资产投资占国内生产总值（GDP）的比重提升至23%。

    他指出，为系统性支持和激励投资，哈萨克斯坦于2025年12月通过了至2030年的投资政策概念文件。根据该文件，未来将重点引导资本投向具有国际竞争力、附加值较高的制造业和实体产业。

    根据此前报道，根据大会决定，2026年突厥国家工商会联盟主席国职责将由阿塞拜疆移交给哈萨克斯坦。

    【编译：达娜】

     

     

    投资 外交 突厥 经济 突厥国家组织
