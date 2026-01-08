20年来哈萨克斯坦吸引外资4397亿美元 2025年前三季度投资继续增长

根据哈萨克斯坦央行统计，自2005年至2025年9月，哈萨克斯坦累计吸引4397亿美元外国直接投资。其中，来自突厥国家组织成员国的投资总额为63亿美元。

数据显示，2025年前9个月，哈萨克斯坦共吸引149亿美元外国直接投资，较2024年同期增长10.9%，显示出投资流入保持稳定增长态势。

达尔巴耶夫表示，目前政府已明确提出到2029年实现经济规模翻倍的目标。为实现这一目标，计划在2029年前吸引不少于1500亿美元的外国直接投资，同时将固定资产投资占国内生产总值（GDP）的比重提升至23%。

他指出，为系统性支持和激励投资，哈萨克斯坦于2025年12月通过了至2030年的投资政策概念文件。根据该文件，未来将重点引导资本投向具有国际竞争力、附加值较高的制造业和实体产业。

根据此前报道，根据大会决定，2026年突厥国家工商会联盟主席国职责将由阿塞拜疆移交给哈萨克斯坦。

【编译：达娜】