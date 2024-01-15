近20万人在伦敦街头举行声援巴勒斯坦的游行

据报道，这是2024年伦敦首次大规模示威活动，也是自去年10月7日以来的第七次支持加沙地带人民的示威活动。游行活动从伦敦金融城出发走向威斯敏斯特宫所在的议会广场。

英国工党议员苏丹娜说，空袭也门是“可耻、恶劣且绝对不能接受的”。

游行队伍由各年龄层的示威者组成，其中许多人是与家人一起来的，他们举着标语，呼吁“停止轰炸加沙的儿童”。另外一些标语则要求英国“停止资助种族灭绝”。一些抗议者表示，他们“为身为英国人感到羞耻”。

另据路透社报道，英国警方逮捕了抗议组织“巴勒斯坦行动”（Palestine Action）的6名成员，他们涉嫌企图扰乱伦敦证券交易所。

警方称，这6人计划在周一早上袭击伦敦证券交易所，试图阻止任何证券交易活动，使到证交所不能开市，从而造成严重影响。

据悉，目前仍有130多名以色列人质被扣押在加沙，他们的亲友在特拉维夫举行集会，要求结束战争。一名抗议者质问以政府：“你们打算再等100天，才让他们回家吗？”

截至1月14日，新一轮巴以冲突已持续百日，加沙地带约2.4万人遇难，190万人流离失所，人道主义危机不断恶化。以色列总理内塔尼亚胡13日声称，任何人都无法阻止以军继续作战。更令国际社会担忧的是，战火已蔓延至黎巴嫩、叙利亚、也门等地，美英12日至13日对也门胡塞武装控制地区发动两轮空袭，地区紧张局势进一步升级。