世界21个国家呈疫情形势缓解趋势 哈萨克斯坦的确诊率下降17%

哈通社/努尔苏丹/10月19日--哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔在19日召开的政府例行工作会上表示，世界21个国家的疫情形势有所减缓，其中哈萨克斯坦的新冠肺炎确诊率下降17%。

部长表示，全球累计确诊病例超过2.4亿例，单日新增病例超30万例，累计死亡病例超过490万例。

世界卫生组织欧洲区域数据显示，近两周以来，54个国家中的33个国家的疫情形势进一步严峻。 过去14天以来，波兰的感染增幅最大，增长率超过122%。 格鲁吉亚 - 98%、乌克兰 - 69%、匈牙利 - 超过 50%，亚美尼亚 - 超过 40%，俄罗斯 – 超过30%，摩尔多瓦 - 超过 20%，土耳其、奥地利、德国、吉尔吉斯斯坦和白俄罗斯的增长率分别为2% ~ 10%。

同时，21个国家的疫情形势有所缓解。

“ 以色列的确诊率下降 61%，西班牙- 43%，瑞士- 39%，黑山- 24%，意大利-22%，法国-16%，阿塞拜疆- 7%。而哈萨克斯坦在过去两周内的确诊率下降 17%。”他说。

【编译：阿依波塔】