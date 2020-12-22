21日共有7班国际航班飞抵哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/12月22日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会消息，21日，共有7班国际航班自印度尼西亚、埃及、土耳其、阿联酋、俄罗斯和白俄罗斯飞抵哈萨克斯坦。

共有799名旅客抵达，其中721名旅客持有冠状病毒PCR检测阴性证明，78名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有2班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有323名乘客，297人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，26人没有证明；

-有2班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有187名乘客，174人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，13人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有150名乘客，116人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，34人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有138名乘客，133人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，5人没有证明；

-有1班国际航班飞抵卡拉干达机场，1名乘客持有冠状病毒PCR检测阴性证明飞抵。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，并接受冠状病毒PCR检测。

根据PCR检测结果，12月20日飞抵哈萨克斯坦的363名接受隔离的哈萨克斯坦公民中，有一名乘坐沙姆沙伊赫-阿拉木图航班抵达的乘客被诊断出感染冠状病毒。

此外，一名吉尔吉斯斯坦公民自土耳其乘飞机抵达时，因其提供的PCR检测证明已过期而在阿克套机场被拒绝入境。

【编译：阿拉依】



