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    12:08, 09 12月 2019 | GMT +6

    劳动和社会保障部部长：我国2100000人获得社会补助金

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    哈通社/努尔苏丹/12月9日-- 哈萨克斯坦劳动和社会保障部部长布尔詹·努尔穆别托夫9日在马吉利斯（议会下院）政府时段，就社会补助金的发放制度调整方案进行了工作汇报。

    努尔穆别托夫表示，我国在2014-2017年期间开始对社会补助金的发放制度进行改革，国家拨款148亿坚戈用于社会补助。2018 年根据继续进行的改革制度，将最低生活保障标准上调了40%-50%，而同期需要领取社会补助的人数增加了20倍。2019年，根据首任总统、民族领袖在«祖国之光党»第18届会议上下达的工作指示，对社会补助金的发放制度继续做出了调整。

    具体来说，社会补助金从今年的4月1日开始上涨了50%至70%（从14849提高至20789），向低收入家庭的每一个孩子发放的补助金为20789坚戈。

    与此同时，无条件提供经济补助的时间从3至6个月增加到6至12个月。

    部长表示，根据11月初的数据，大约456000家庭或2100000人从国家获得了补助金。这一数据与今年的第一季度相比较，增长了7.7%，补助金金额也增长了1.8%。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会保障 黄金储备
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