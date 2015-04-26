尼泊尔地震2100人丧生 亚洲各国急撤本国公民

哈通社阿斯塔纳4月26日电 据BBC报道，尽管余震不断，交通和通讯受阻，亚洲各国正陆续从尼泊尔撤出受此次大地震影响的本国公民。

周日（4月26日），中国称其已经派出多架飞机陆续撤出683名在尼旅客。澳大利亚外长毕晓普（Julie Bishop）称，该国政府已经同超过200名在尼泊尔的澳大利亚人联系。据悉，目前共有549名澳大利亚公民在尼泊尔。 新西兰政府确认，该国共有110位公民在尼泊尔。日本政府表示，其已经设立了一个联络小组，帮助被困尼泊尔的1100名日本公民。 死伤人数增加 这是尼泊尔近80年来最强的一次地震。最新的统计数据显示，在周六7.8级地震后的24小时内，已有2152人丧生，近5000人在地震中受伤。周日，一次强达6.8级的余震再次让当地人陷入恐慌。 这次强震同时也影响到了中国西藏境内。官方新华社的报道称，强震已经造成西藏境内18人死亡，55人受伤，20多万人的生活受到不同程度的影响。 不过，新华社的报道还说，在珠峰西藏一侧攀登的15名中国登山者已经全部下撤至海拔5200米的大本营，目前处于安全状态。