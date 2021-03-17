入境防疫：211名国际旅客未携带新冠检测报告飞抵哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/3月17日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会消息，2021年3月16日，有27班国际航班自德国、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、韩国、乌克兰、俄罗斯、格鲁吉亚、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有3640名旅客抵达，其中3429名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，211名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有5班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有584名乘客，568人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，16人没有证明；

-有17班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2366名乘客，2195人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，171人没有证明；

-有4班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有543名乘客，519人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，24人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有147名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月15日自国外飞抵哈萨克斯坦的150名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，所有人的检测结果均呈阴性。

【编译：阿拉依】



