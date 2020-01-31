新型冠状病毒感染的肺炎疫情：全球确诊病例近万 死亡213人

哈通社/北京/1月31日 -- 在中国湖北省武汉市爆发的新型冠状病毒（2019-nCoV）感染的肺炎已蔓延至全球20个国家，确诊病例总数达9822人。其中，死亡病例213例，治愈178例。

据新华社报道，中国国家卫生健康委员会最新通报显示，截至1月30日24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例9692例（四川省累计确诊病例核减1例）。

现有重症病例1527例，累计死亡病例213例，累计治愈出院病例171例，共有疑似病例15238例。

1月30日0-24时，全国新增确诊病例1982例，新增重症病例157例，新增死亡病例43例（湖北省42例、黑龙江省1例），新增治愈出院病例47例，新增疑似病例4812例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28例：香港特别行政区12例，澳门特别行政区7例，台湾地区9例。

除中国外，截至30日24时，报告出现确诊新型冠状病毒感染肺炎病例的国家还包括：泰国（确诊14例、治愈5例）、日本（确诊11例、治愈1例）、 新加坡（确诊10例）、马来西亚（确诊7例）、澳大利亚（确诊7例）、美国（确诊5例）、 法国（确诊5例）、韩国（确诊4例）、德国（确诊4例）、 阿联酋（确诊4例）、加拿大（确诊3例）、 越南（确诊2例）、尼泊尔（确诊1例、治愈1例）、柬埔寨（确诊1例）、斯里兰卡（确诊1例）、芬兰（确诊1例）、菲律宾（确诊1例）、印度（确诊1例）、意大利（确诊2例）。

哈萨克斯坦境内目前没有发现疑似或确诊感染新型冠状病毒的病例。哈萨克斯坦政府已于29日宣布暂停哈萨克斯坦与中国之间的陆空客运交通，恢复时间另行通知，货运交通目前未受影响。

【编辑：木合塔尔·木拉提】