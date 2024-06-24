北咸海蓄水量增至214亿立方米，多国合作确保水资源稳定

在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦政府间水利委员会的第86次会议上，各国代表一致同意，在灌溉季节期间，确保向北咸海补充9.97亿立方米的水量，并保障入湖水流量每秒不低于30立方米。目前北咸海入湖水流量为每秒50立方米，比一年前的每秒6立方米显著增加。

此前，喀拉阔勒水坝工程竣工，将北咸海与南咸海隔开，为北咸海蓄水和水位上升创造了条件。据水资源和灌溉部新闻发言人莫丽德尔·阿卜杜阿利耶娃介绍，自喀拉阔勒水坝投入使用以来，已经有466亿立方米的水从锡尔河注入北咸海。在过去的7年间，北咸海累计入水量达到133亿立方米。近年来，北咸海的水位有所下降，但从2024年初开始，水位再次开始上升，目前的储水量已经达到214亿立方米。

需要注意的是，锡尔河的水流量中，75%来自吉尔吉斯斯坦，20%来自乌兹别克斯坦，而哈萨克斯坦贡献了剩余的5%。

【编译：阿遥】