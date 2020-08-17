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    07:50, 17 八月份 2020 | GMT +6

    全球累计新冠病例达2150万

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    哈通社/努尔苏丹/8月17日 – 全球新冠肺炎确诊病例累计数量接近2150万。

    根据美国约翰霍普金斯大学统计，截至8月17日早晨07：15时，全球累计确诊的新冠肺炎病例总数已达21 593 607例。其中773 685例死亡，13 593 678人康复

    确诊人数最多的15个国家是：

    美国-5402803

    巴西-3340197

    印度-2,589,682

    俄罗斯-920719

    南非共和国-587345

    秘鲁-525803

    墨西哥-517714

    哥伦比亚-456,689

    智利-385946

    西班牙-343813

    英国-320343

    沙特阿拉伯-298,542

    阿根廷-294569

    巴基斯坦-288,717

    孟加拉国-276,549

    意大利-253915

    法国-252965

    而根据世界卫生组织官网最新发布的统计，全球新冠确诊人数为21 260 760人，其中死亡761 018人。

    哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz统计显示，目前哈国累计的新冠病例数为102 696例，其中81 558例康复，1269例死亡。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    国际 统计 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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