全球累计新冠病例达2150万

哈通社/努尔苏丹/8月17日 – 全球新冠肺炎确诊病例累计数量接近2150万。

根据美国约翰霍普金斯大学统计，截至8月17日早晨07：15时，全球累计确诊的新冠肺炎病例总数已达21 593 607例。其中773 685例死亡，13 593 678人康复

确诊人数最多的15个国家是：

美国-5402803

巴西-3340197

印度-2,589,682

俄罗斯-920719

南非共和国-587345

秘鲁-525803

墨西哥-517714

哥伦比亚-456,689

智利-385946

西班牙-343813

英国-320343

沙特阿拉伯-298,542

阿根廷-294569

巴基斯坦-288,717

孟加拉国-276,549

意大利-253915

法国-252965

而根据世界卫生组织官网最新发布的统计，全球新冠确诊人数为21 260 760人，其中死亡761 018人。

哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz统计显示，目前哈国累计的新冠病例数为102 696例，其中81 558例康复，1269例死亡。

【编译：木合塔尔·木拉提】