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全球累计新冠病例达2150万
哈通社/努尔苏丹/8月17日 – 全球新冠肺炎确诊病例累计数量接近2150万。
根据美国约翰霍普金斯大学统计，截至8月17日早晨07：15时，全球累计确诊的新冠肺炎病例总数已达21 593 607例。其中773 685例死亡，13 593 678人康复
确诊人数最多的15个国家是：
美国-5402803
巴西-3340197
印度-2,589,682
俄罗斯-920719
南非共和国-587345
秘鲁-525803
墨西哥-517714
哥伦比亚-456,689
智利-385946
西班牙-343813
英国-320343
沙特阿拉伯-298,542
阿根廷-294569
巴基斯坦-288,717
孟加拉国-276,549
意大利-253915
法国-252965
而根据世界卫生组织官网最新发布的统计，全球新冠确诊人数为21 260 760人，其中死亡761 018人。
哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz统计显示，目前哈国累计的新冠病例数为102 696例，其中81 558例康复，1269例死亡。
【编译：木合塔尔·木拉提】