民调：21%俄罗斯公民认为制裁导致国内商品服务价格上涨

哈通社阿斯塔纳9月24日电，据俄新网23日消息，全俄民意调查研究中心表示，五分之一俄罗斯人（21%）认为，针对俄罗斯的制裁措施和俄回应行动的后果是导致各类商品价格上涨的原因。

美国9月12日还对五家俄罗斯企业供应或再出口商品、服务（金融服务除外）以及深水大陆架、北极海大陆架勘探和开采项目以及页岩油开采项目的技术实行限制。

俄罗斯禁止从制裁莫斯科的国家--美国、欧盟国家、加拿大、澳大利亚和挪威进口一系列商品，为期一年。相关名单包括牛肉、猪肉、水果、禽类、奶酪、奶制品、核桃等食品。

据俄联邦海关署数据，禁止从这四个国家及欧盟国家进口食品总额2013年约为91亿美元。

十分之一受访者（10%）将俄罗斯商品及服务价格上涨同乌克兰的事件联系在一起，9%称主要原因是通货膨胀，7%受访者坚信，企业家和转卖商等等在人为抬高价格。有些人（3%）认为，这同全球整体政治局势有关。

根据全俄民意调查研究中心的数据，最近两个月的受访者表示，价格上涨，85%认为首先是肉价，11%认为，肉制品的价格没有变化，只有2%的人称价格下降。另有77%表示奶制品价格升高。认为果蔬变得更贵的人有68%，20%人没有看到变化。60%强调面包价格上涨，不过42%认为变化不大，18%认为较高，而36%人认为烤制品价格依旧保持先前水平。