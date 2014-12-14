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    10:47, 14 12月 2014 | GMT +6

    曼格斯套州一名21岁女孩失联

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    哈通社阿斯塔纳12月14日电，据Lada.Kz网站援引穆奈勒县紧急情况局发布的消息，一名21岁女孩自12月9日10时左右离家出走，至今下落不明。

    据悉，该女孩身高165-170公分左右，黑色短发，身着黑色羽绒服和蓝色牛仔裤。（编译：阜博/审校：流沙）

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