马来西亚21水坝水位急速上升 泄洪料将加剧水灾

哈通社阿斯塔纳12月28日电，据中新网援引新加坡《联合早报》报道，马来半岛水灾灾情27日急剧恶化，半岛21个水坝水位急速上升，其中9个更是几乎满溢。马来西亚吉兰丹州灾情严重，瓜拉吉赖、话望生和丹那美拉地区的政府医院完全无法运作。马来当局称，28日起的另一波豪雨及，以及各州水坝可能泄洪，不但将加重灾情，也可能让柔佛等州属发生大水灾或加重灾情。

柔佛情况不乐观 据报道，马来半岛目前只有槟城、马六甲、雪兰莪和吉隆坡暂时未受水灾影响，而柔佛到27日的灾情不算严重。虽然半岛27日雨势转小，但马来西亚气象局总监仄嘉雅称，28日起至31日又将有另一波豪雨侵袭多地。 仄嘉雅说，29日起一连三天的"长命雨"，预料将加剧吉兰丹的马樟、话望生、丹那美拉的水灾灾情。他认为，丹州水灾要到下周才会好转。 他表示，南马的柔佛情况也不乐观，柔佛27日起就会迎来中等雨势。他说，"水灾黑区"昔加末和居銮一旦排水系统无法发挥作用，低洼地区就可能淹水。 马来西亚气象局全国天气中心高级官员莫哈末希山称，由于东北季风的移动，之前没有发生水灾或水灾情况较轻的柔佛等半岛西岸各州，未来几天都可能发生严重水灾。 此外，连日大雨也导致马来半岛所有21个水坝的蓄水量都超过五成，水位近乎满溢的水坝也多达9个，包括灾区内的吉兰丹武吉光水坝及吉打慕达水坝。武吉光水坝27日水位17.39米，距离必须泄洪17.72公尺仅33厘米。 此外，马来西亚东海岸三州水灾灾情当天仍然严重，因此大马当局若决定泄洪，势必要加重当地灾情。 灾民一度突破16万人 马来西亚水利灌溉局网站数据也显示，除了上述两个水坝，柔佛州森波浪与吗什水坝、霹雳州乌鲁近打与红泥山水坝、雪兰莪州冷岳、雪兰莪河及峇都水坝的水位也接近满溢，这些水坝未来都可能泄洪减压而影响灾情。 27日，这波水灾的灾民一度突破16万人，过后则减至15.2736人。 另一方面水灾造成的断水断电，导致吉兰丹瓜拉吉赖、话望生和丹那美拉等地的三所政府医院完全无法运作，当局被迫将重病患者转移到其他医院。 在死亡人数方面，随着马来当局27日及前天陆续发现之前3名失踪者的遗体，让这波水灾的死者由之前的3人增至6人，另有一人失踪。 纳吉布赶回国 拨5亿令吉赈灾 此前在夏威夷度假而饱受抨击的马来西亚总理纳吉布27日兼程赶赴吉兰丹巡视灾情，他为自己辩护，称他在夏威夷与美国总统奥巴马打高尔夫球，其实是"高尔夫外交"。他也强调他在国外期间，一直密切关注国内灾情。"我连家都没回就直接飞来哥打峇鲁"，他说。 纳吉布当天宣布拨款5亿令吉协助就在。他说，这笔拨款是为了减轻灾民房屋和汽车受损的损失，并不包括当局未来维修当地各项基本设施的经费。 纳吉布也宣布将原本明年1月底发放的一个马来西亚援助金，提前到1月中旬发放。他并呼吁银行等金融机构重新调整灾民的贷款还款计划，以减轻灾民负担。