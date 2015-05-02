沙特对也门首都萨那空袭致21名平民死亡

哈通社阿斯塔纳5月2日电 据新华网1日消息，沙特阿拉伯等国战机1日凌晨空袭也门首都萨那，一处平民区被炸，造成至少21名平民死亡、多人受伤。

萨那一家医院的医生说："4月30日晚至5月1日凌晨，沙特等国战机对萨那市内多处目标进行空袭，一处人口密集的平民区被炸，目前已有21人死亡，其中有8名死者来自同一个家庭，另有11人受伤。" 目击者称，遭空袭的平民区有9处房屋被完全炸毁，另有多处房屋受损严重。 沙特等国战机1日空袭了位于萨那郊区的多处什叶派胡塞武装组织控制区，以及萨达、塔伊兹、荷台达等省多处由前总统萨利赫控制的军事基地。 与此同时，支持总统哈迪的部落武装与胡塞武装组织1日在南部塔伊兹省和中部马里卜省继续交战，目前尚无人员伤亡报告。 今年3月26日以来，沙特等国对也门的空袭已持续一个多月。沙特要求恢复总统哈迪在也门的合法地位、胡塞武装组织解除武装并退出其占领的城市。但胡塞武装组织领导人阿卜杜勒•马利克•胡塞公开宣称该组织"不会屈服于沙特等国的军事行动，将采用一切手段进行反击"。 据也门卫生部和内政部统计，自3月下旬以来，也门国内战事和沙特等国对也门空袭已导致超过1000人死亡、3000人受伤。由于许多地方政府已经瘫痪，无法统计死伤人数，因此实际伤亡人数可能更多。 此外，由于沙特在也门领空设立禁飞区并封锁所有港口，目前也门出现大面积食品短缺，燃油严重不足，电力供应中断，许多地方甚至无法提供饮用水，也门人道主义危机越来越严重。