一名21岁男子在美国南卡教堂枪杀九人 目前仍在逃

哈通社阿斯塔纳6月18日电 据路透社报道，美国南卡罗来纳州查尔斯顿（Charleston）警方负责人Gregory Mullen周四称，一名白人枪击者在一个历史悠久的非洲裔美国人教堂的礼拜过程中杀害九人，目前仍在逃，并将该案描述为一起仇杀案件。

警察带着警犬在街道上搜索嫌犯。Mullen称，枪手是一名21岁的白人男子，拥有沙质金发。枪击案发生时间是周三晚间，地点在Emanuel African Methodist Episcopal Church内，该教堂位于查尔斯顿闹市区。 Mullen指出，几个小时过去了，枪手仍逍遥法外，他非常危险。 "有人冲进教堂向做礼拜的人开枪的唯一原因可能是出于仇恨，"查尔斯顿市长Joe Riley对记者们说道。 枪击案发生后，震惊和悲痛笼罩着当地社区。 "我很悲伤，"28岁的旁观者Shona Holmes说道。"想象一下有人冲进教堂向人们开枪都觉得太可怕。如果在教堂里都不安全，还有哪里是安全的？" Mullen表示，美国联邦调查局、美国烟酒枪支及爆裂物管理局和其他机构都加入了调查。