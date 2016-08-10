里约奥运：美国飞鱼菲尔普斯坐拥21面金牌

哈通社阿斯塔纳8月10日电 据BBC 报道，美国31岁游泳名将迈克尔•菲尔普斯再次刷新其保持的个人奥运金牌记录，在里约奥运男子200米蝶泳项目夺下第20面金牌。

菲尔普斯星期二（8月9日）晚间以1分53.36秒冲线，争取卫冕的24岁南非选手--2012年伦敦奥运金牌得主查德•拉•克洛斯--只得第四。

日本的坂井圣人和匈牙利的2014年南京青奥会金牌得主陶马什•肯代赖希在最后50米超越拉•克洛斯，分别得银牌和铜牌。



不久，菲尔普斯再于男子4x200米自由泳接力帮助美国队大幅抛离对手夺冠，成为其第21面奥运金牌；英国队得银牌。



美国队去年在游泳世锦赛中败于英国，但在菲尔普斯带领下，以2.47秒之差成功卫冕奥运金牌。

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本届奥运开始之际，菲尔普斯等运动员因 接受中医拔火罐治疗而红印遍体，成为网民热话。

中国官方新华社微博帐号 在菲尔普斯夺得200米蝶泳后发帖说："菲尔普斯认为这种治疗方法具有巨大的商业价值。用了咱中国传统秘方‘拔火罐'，‘飞鱼'那爆发力真是杠杠的，这不刚刚拿了第20枚奥运金牌嘛。"

英国资深泳将，1988年汉城（首尔）奥运100米蛙泳金牌得主阿德里安•穆尔豪斯为BBC旁述时说："你现在能说他（菲尔普斯）前无古人了。他是伟大的，他是天下无敌的。"



菲尔普斯与拉•克洛斯将于本周稍后时间在男子100米蝶泳项目再次碰头，但从拉•克洛斯手中夺回200米蝶泳金牌是菲尔普斯这次出征里约的首要目标。



菲尔普斯当时已宣布退役，伦敦奥运的那场决赛原本会是他的告别战。结果到了2014年，菲尔普斯宣布复出。



至今，菲尔普斯所赢的奥运金牌数目已是上一任纪录保持者--前苏联体操运动员拉里莎•拉特尼娜--的两倍以上。



现年81岁的拉特尼娜退役前共赢得九面奥运金牌，总奥运奖牌数目则为18面。