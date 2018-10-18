克里米亚校园枪击爆炸案死亡人数升至21人

哈通社/阿斯塔纳/10月18日 -- 据中新网消息，俄罗斯媒体18日报道称，克里米亚刻赤工学院发生枪击和爆炸事件死亡人数上升至21人。其中包括16名学生和5名学校工作人员，另有50多人受伤。

刻赤校园案嫌犯弗拉季斯拉夫·罗斯利亚科夫的前女友表示，罗斯利亚科夫生前曾想要报复嘲弄过他的同学。

此前，尽管该事件已根据"恐怖袭击"法律条文立案，后来又改为根据关于以一般危险方式杀害两人或两人以上的条款立案。

据报道，在事件发生后，枪手已在学校图书馆自杀。他的前女孩说："弗拉季斯拉夫总是跟我说，他经常和周围人吵架。他说，当同学开始侮辱他不像正常人时，他就失去了对别人的信任。"

女孩指出，罗斯利亚科夫说过想要报复这些嘲弄行为，并表示因此不想活了。她说，在这之后，两人断了联系，罗斯利亚科夫把她拉入了黑名单。女孩说："我们交往的时候一切正常。他是善良、有同情心的人，在我低落时帮助我。我对被他杀害的人感到抱歉，对他的自杀深感痛惜。他是一个很棒的朋友。"

此外，女孩表示，罗斯利亚科夫酷爱射击。她说："刚交往时他不善言辞，而且疑心重。但在我参加射击后，我们找到了共同语言。他也很痴迷这种运动，还喜欢各种武器。"