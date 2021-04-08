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    15:26, 08 四月 2021 | GMT +6

    入境防疫：21名国际旅客未携带新冠检测报告飞抵哈萨克斯

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    哈通社/努尔苏丹/4月8日-- 据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年4月7日，28班国际航班自德国、韩国、印度、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、乌克兰、格鲁吉亚、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

    共有3551名旅客抵达，其中3530名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，21名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

    其中：

    -有18班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2316名乘客，2 309人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，7人没有证明；

    -有4班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有593名乘客，579人持有冠状病毒PCR检测阴性证明， 14人没有证明；

    -有3班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有196名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

    -有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有151名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

    -有1班国际航班飞抵阿克托别机场，共有237名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

    -有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有58名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

    没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

    根据对2021年4月6日自国外飞抵哈萨克斯坦的21名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，所有人的检测结果均呈阴性。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 黄金储备 新型冠状病毒 交通运输
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