中国新疆一煤矿发生透水事故 21人被困

哈通社/乌鲁木齐/4月11日 —— 据新华社报道，4月10日18时10分许，新疆昌吉回族自治州呼图壁县雀尔沟镇丰源煤矿矿井在技术改造过程中突发透水事故，导致井下断电、通讯中断。初步了解，事故发生时当班井下29人，截至目前已安全升井8人，21人被困。

昌吉回族自治州副州长鲍永生介绍，经过测算，被困人员与井口距离约为1200米。事故发生后，矿井中已陆续启动3套排水装置，实现每小时排水450m³，第4套排水装置正在安装中，投入后将实现每小时排水900m³。

昌吉回族自治州卫健委主任孟宪民介绍，安全升井的8人并未受伤，身体状况正常。昌吉回族自治州应急管理局局长马鑫说，事故发生后，矿井下环境非常复杂，眼下最重要的工作就是排水。

截至11日11时45分，新疆政府部门已组织应急、消防、矿山救援、电力、通讯等部门1484人开展救援工作。25辆救护车和多批次医疗人员在现场开展医学救援和现场医疗保障工作，同时安排3家医疗机构组织专家组做好医疗救治工作。

鲍永生说，因为矿井内部有高度差，一些地方可以积存空气，“我们认为被困人员是有生存可能性的。”



